У Львові стартує 3D-друк навчального корпусу початкової школи — Finance.ua
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У Львові стартує 3D-друк навчального корпусу початкової школи

Технології&Авто
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У Львові стартує 3D-друк навчального корпусу початкової школи
У Львові стартує 3D-друк навчального корпусу початкової школи
До Львова доправили будівельний 3D-принтер, за допомогою якого надрукують початкову школу № 23. За попередніми розрахунками, вона стане найбільшим навчальним закладом у світі, зведеним за допомогою такої технології, повідомили у пресслужбі ініціатора проєкту гуманітарного фонду Team4UA агентству «Інтерфакс-Україна».
У повідомленні уточнюється, що цей проєкт — перший в Україні, реалізований за допомогою 3D-друку в будівельній галузі. Він покликаний надати доступ до освіти дітям, які постраждали від повномасштабної війни в Україні, а також створити інклюзивний простір для внутрішньо переміщених дітей у Львові.
«Зруйновані (військами країни-агресора росії під час розв’язаної нею війни проти України — ІФ-У) школи та інші освітні заклади позбавляють молоде покоління можливості здобути якісну освіту, що може мати негативний вплив на їхнє майбутнє та майбутнє держави. Інноваційні рішення допоможуть подолати цю проблему вже зараз, у рази швидше й ефективніше», — пояснив засновник і голова гуманітарного фонду Team4UA Жан-Крістоф Боні.
Серед переваг технології 3D-друку перед звичайним будівництвом зазначають, зокрема, те, що вона допомагає зводити будівлі в десятки разів швидше і потребує залучення лише двох операторів. Крім того, дає змогу точніше використовувати ресурси, скорочувати витрати на матеріали, а також сприяє гнучкості, свободі дизайнерських рішень та ефективному використанню простору.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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