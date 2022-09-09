У Львові росіянам належать понад 340 бізнесів — Садовий — Finance.ua

У Львові росіянам належать понад 340 бізнесів — Садовий Вчора 16:47 — Фондовий ринок

У Львові росіянам належать понад 340 бізнесів — Садовий

У Львові станом на вересень прямо або опосередковано росіянам належать понад 340 бізнесів, незважаючи на те, що, згідно з законодавством, все майно росії та її громадян в Україні підлягає націоналізації.

Про це в Facebook повідомив мер Андрій Садовий.

Він зазначив, що лист з усією інформацією про російські бізнеси у Львові надіслали до правоохоронних органів ще наприкінці квітня 2022 року.

«Тепер виглядає, що кількість росіян, яких позбавили заробітку в Україні, менша за волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності», — додав Садовий, нагадавши про суд над волонтером Олесем Дзиндрою та обшуки в Святослава Літинського.

Мер порекомендував правоохоронним органам перш за все «взятися за російьский бізнес».

Зазначимо, що якраз у травні уряд затвердив документ, згідно з яким активи російської федерації на території України переходять Державному підприємству «Національний інвестиційний фонд».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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