У Львові росіянам належать понад 340 бізнесів — Садовий — Finance.ua
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У Львові росіянам належать понад 340 бізнесів — Садовий

Фондовий ринок
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У Львові росіянам належать понад 340 бізнесів — Садовий
У Львові росіянам належать понад 340 бізнесів — Садовий
У Львові станом на вересень прямо або опосередковано росіянам належать понад 340 бізнесів, незважаючи на те, що, згідно з законодавством, все майно росії та її громадян в Україні підлягає націоналізації.
Про це в Facebook повідомив мер Андрій Садовий.
Він зазначив, що лист з усією інформацією про російські бізнеси у Львові надіслали до правоохоронних органів ще наприкінці квітня 2022 року.
«Тепер виглядає, що кількість росіян, яких позбавили заробітку в Україні, менша за волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності», — додав Садовий, нагадавши про суд над волонтером Олесем Дзиндрою та обшуки в Святослава Літинського.
Мер порекомендував правоохоронним органам перш за все «взятися за російьский бізнес».
Зазначимо, що якраз у травні уряд затвердив документ, згідно з яким активи російської федерації на території України переходять Державному підприємству «Національний інвестиційний фонд».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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