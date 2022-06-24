У Львові піймали директора будкомпанії, який вкрав 2 млн грн на реконструкції собору святого Юра — Finance.ua

У Львові піймали директора будкомпанії, який вкрав 2 млн грн на реконструкції собору святого Юра 24.06.2022, 05:31 — Кримінал

У Львові піймали директора будкомпанії, який вкрав 2 млн грн на реконструкції собору святого Юра

Головне управління поліції Львівської області та Служба безпеки України викрили розкрадання бюджетних коштів, призначених для реставраційних робіт та впорядкування території Архикатедрального собору святого Юра у Львові.

Про це йдеться у повідомленнях відомств.

«Оперативники СБУ встановили, що мільйони бюджетних коштів, які були виділені на реконструкцію пам’ятки архітектури національного значення, були незаконно привласнені. Під час війни нічого святого: зловмисники привласнили більше як 2 мільйони гривень», — зазначають в спецслужбі.

За даними слідства, керівник однієї з будівельних компаній Львова, яка виграла відповідний тендер, вніс у документи бухгалтерського обліку завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт і матеріалів, однак вчасно ініційована СБУ перевірка виявила зловживання та заблокувала розкрадання коштів.

Як вказують в поліції, по факту ж частина з зазначених робіт або взагалі не була виконана, або виконувалась не в повному обсязі, а вартість використаних матеріалів була завищена.

В подальшому на підставі цих документів та відповідно до платіжних доручень замовник в особі державної установи переказав кошти на рахунок ТОВ, внаслідок чого державі було завдано збитків на суму більше 2 мільйонів гривень.

Наразі керівнику компанії повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Зазначається, що директором фірми-підрядника є 43-річний львів’янин. Готуються матеріали для обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років тюрми. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності й інших осіб, задіяних в оборудці.

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