У Львові переселенцям надають пільги на паркування — Finance.ua

У Львові переселенцям надають пільги на паркування Сьогодні 05:05 — Особисті фінанси

У Львові переселенцям надають пільги на паркування

Внутрішньо переміщені особи, які наразі проживають у Львові, мають право паркуватися за пільговим тарифом.

Як повідомили у Львівській міській раді, пільги надаватимуть лише при паркуванні на майданчиках, прилеглих до житлових будинків, де мешкають переселенці.

У такому разі для них діятиме тариф, як і для мешканців міста — 3 грн/год.

Окрім цього, можна оформити пільгові абонементи на паркування. Абонемент на місяць коштуватиме 590 грн (2,23грн/год), на три місяці — 800 грн (1,01грн/год), на шість місяців — 1400 грн (0,88 грн/год).

Як оформити пільгове паркування?

1. Зателефонувати за номером: 0 800 303 007. Оператори підкажуть, чи конкретний будинок підлягає укладенню угоди. У разі підпадання ВПО запишуть на прийом для укладання такого договору. Перелік майданчиків також можна переглянути за посиланням

2. Для укладання договору потрібно прийти за адресою: вул. Пасіки Галицькі, 7 (ЛКП «Львівавтодор»). Години та дні прийому: вівторок та четвер з 8:30-17:00 (перерва на обід з 12:30 по 13:00).

3. Із собою потрібно принести оригінали таких документів:

паспорта громадянина України;

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

документа, в якому зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документа, що підтверджує постійне проживання за адресою місця розташування відповідного майданчика для паркування (довідка з ЦНАПу або акт про встановлення факту проживання особи від ОСББ чи ЖЕКу).

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