У Львові переселенцям надають пільги на паркування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Львові переселенцям надають пільги на паркування

Особисті фінанси
11
У Львові переселенцям надають пільги на паркування
У Львові переселенцям надають пільги на паркування
Внутрішньо переміщені особи, які наразі проживають у Львові, мають право паркуватися за пільговим тарифом.
Як повідомили у Львівській міській раді, пільги надаватимуть лише при паркуванні на майданчиках, прилеглих до житлових будинків, де мешкають переселенці.
У такому разі для них діятиме тариф, як і для мешканців міста — 3 грн/год.
Окрім цього, можна оформити пільгові абонементи на паркування. Абонемент на місяць коштуватиме 590 грн (2,23грн/год), на три місяці — 800 грн (1,01грн/год), на шість місяців — 1400 грн (0,88 грн/год).

Як оформити пільгове паркування?

1. Зателефонувати за номером: 0 800 303 007. Оператори підкажуть, чи конкретний будинок підлягає укладенню угоди. У разі підпадання ВПО запишуть на прийом для укладання такого договору. Перелік майданчиків також можна переглянути за посиланням.
2. Для укладання договору потрібно прийти за адресою: вул. Пасіки Галицькі, 7 (ЛКП «Львівавтодор»). Години та дні прийому: вівторок та четвер з 8:30-17:00 (перерва на обід з 12:30 по 13:00).
3. Із собою потрібно принести оригінали таких документів:
  • паспорта громадянина України;
  • свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • документа, в якому зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документа, що підтверджує постійне проживання за адресою місця розташування відповідного майданчика для паркування (довідка з ЦНАПу або акт про встановлення факту проживання особи від ОСББ чи ЖЕКу).
Щоб почувати себе безпечно за кермом, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб’єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Замовити підтримку Finance.ua Assistance

За матеріалами:
Соціальна інформаційна платформа
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.