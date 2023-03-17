У Львові переселенцям надають пільги на паркування — Finance.ua

У Львові переселенцям надають пільги на паркування
Внутрішньо переміщені особи, які наразі проживають у Львові, мають право паркуватися за пільговим тарифом.
Як повідомили у Львівській міській раді, пільги надаватимуть лише при паркуванні на майданчиках, прилеглих до житлових будинків, де мешкають переселенці.
У такому разі для них діятиме тариф, як і для мешканців міста — 3 грн/год.
Окрім цього, можна оформити пільгові абонементи на паркування. Абонемент на місяць коштуватиме 590 грн (2,23грн/год), на три місяці — 800 грн (1,01грн/год), на шість місяців — 1400 грн (0,88 грн/год).
Як оформити пільгове паркування?
1. Зателефонувати за номером: 0 800 303 007. Оператори підкажуть, чи конкретний будинок підлягає укладенню угоди. У разі підпадання ВПО запишуть на прийом для укладання такого договору. Перелік майданчиків також можна переглянути за посиланням.
2. Для укладання договору потрібно прийти за адресою: вул. Пасіки Галицькі, 7 (ЛКП «Львівавтодор»). Години та дні прийому: вівторок та четвер з 8:30-17:00 (перерва на обід з 12:30 по 13:00).
3. Із собою потрібно принести оригінали таких документів:
- паспорта громадянина України;
- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- документа, в якому зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документа, що підтверджує постійне проживання за адресою місця розташування відповідного майданчика для паркування (довідка з ЦНАПу або акт про встановлення факту проживання особи від ОСББ чи ЖЕКу).
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