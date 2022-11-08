У Львові назвали дату початку опалювального сезону для населення — Finance.ua
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У Львові назвали дату початку опалювального сезону для населення

Казна та Політика
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У Львові назвали дату початку опалювального сезону для населення
У Львові назвали дату початку опалювального сезону для населення
У Львові планують розпочати опалювальний сезон для населення 14 листопада. Проте у міськраді зважатимуть на температуру повітря, і готові включити опалення раніше.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
«Ми постійно моніторимо температуру зовнішнього повітря та отримуємо дані від Гідрометцентру. Також моніторимо звернення мешканців на Гарячу лінію з цього приводу. Попередньо плануємо подавати опалення в житлові будинки з понеділка, 14 листопада. Якщо необхідно буде швидше подати тепло, то ми готові», — сказав директор департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Олександр Одинець.

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Він зазначив, що у Львові було замінено 6 км теплових мереж на попередньо ізольовані труби, проведено ремонт у котельнях та реконструкцію котлів на ТЕЦ-1. Також були проведені промивки і обстеження внутрішньобудинкових систем опалення.
Окрім того, за словами Одинця, Львів підготував заходи, які дозволять місту функціонувати у разі руйнування об’єктів критичної інфраструктури.
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«Відтак, якщо будуть відсутні газ і електроенергія, обігрів плануємо забезпечити завдяки буржуйкам — металевим печам. На сьогодні близько 700 печей встановлено в найпростіших укриттях багатоквартирних будинків, маємо печі, які придбані і будуть встановлені майже у всіх школах. Також пропрацьовуємо можливість переведення деяких освітніх та медичних закладів на обігрів твердим паливом», — сказав він.
Зазначимо, що з 7 листопада у Львові розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ — шкіл, садочків, лікарень, поліклінік, установ культури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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