У Львові дешевшає найзатребуваніший клас житла в новобудовах: порівняння цін — Finance.ua

У Львові дешевшає найзатребуваніший клас житла в новобудовах: порівняння цін Сьогодні 16:23 — Нерухомість

У Львові дешевшає найзатребуваніший клас житла в новобудовах: порівняння цін

Станом на листопад, середня вартість квадратного метра у Львові підвищилася з 44 900 до 46 300 гривень за квадратний метр. При цьому спостерігається здешевлення у сегменті комфорт-класу.

На відміну від Києва, де середня вартість житла комфорт-класу зросла за місяць на 2,7%, у Львові спостерігається падіння на 6%, пише 24 канал.

Як свідчать актуальні дані ЛУН Місто, наразі продаж відновлено у 118 новобудовах міста, що навіть перевищує показники січня та лютого 2022 року.

Ціна квадратного метра у новобудовах Львова, Інфографіка ЛУН

Схожа ситуація спостерігається і в області. Сьогодні квадратний метр в новобудовах коштує 36 400 гривень, а на ринок повернулися 217 новобудов, що майже наздоганяє показники лютого.

Ціна квадратного метра у новобудовах Львівської області, Інфографіка ЛУН

Як розподілилися ціни за районами та класами житла

Ціни у львівських новобудовах за районами, Інфографіка ЛУН

Найдорожчі новобудови традиційно пропонують забудовники, які працюють на ділянках в центрі Львова. Рекордсменом став Галицький район, де вартість квадратного метра зросла до 75 500 гривень. За ним йдуть:

Франківський — середня вартість квадратного метра 56 500 гривень;

Залізничний — 49 900 гривень;

Личаківський — 49 000 гривень

Шевченківський — 42 900 гривень

Сихівський — 41 500 гривень.

Ціни варіюються і за класами житла.

житло класу «преміум» — 83 400 гривень за квадратний метр (проти 80 000 у жовтні);

бізнес-клас — 51 200 гривень (проти 50 800 у жовтні);

комфорт-клас — 38 000 гривень (проти 40 600 у жовтні);

економжитло — 35 300 гривень (проти 34 200 у жовтні).

Ціни у львівських новобудовах за класами житла, Інфографіка ЛУН

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