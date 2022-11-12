У Львові дешевшає найзатребуваніший клас житла в новобудовах: порівняння цін — Finance.ua

У Львові дешевшає найзатребуваніший клас житла в новобудовах: порівняння цін
Станом на листопад, середня вартість квадратного метра у Львові підвищилася з 44 900 до 46 300 гривень за квадратний метр. При цьому спостерігається здешевлення у сегменті комфорт-класу.
На відміну від Києва, де середня вартість житла комфорт-класу зросла за місяць на 2,7%, у Львові спостерігається падіння на 6%, пише 24 канал.
Як свідчать актуальні дані ЛУН Місто, наразі продаж відновлено у 118 новобудовах міста, що навіть перевищує показники січня та лютого 2022 року.
Схожа ситуація спостерігається і в області. Сьогодні квадратний метр в новобудовах коштує 36 400 гривень, а на ринок повернулися 217 новобудов, що майже наздоганяє показники лютого.
Як розподілилися ціни за районами та класами житла
Найдорожчі новобудови традиційно пропонують забудовники, які працюють на ділянках в центрі Львова. Рекордсменом став Галицький район, де вартість квадратного метра зросла до 75 500 гривень. За ним йдуть:
- Франківський — середня вартість квадратного метра 56 500 гривень;
- Залізничний — 49 900 гривень;
- Личаківський — 49 000 гривень
- Шевченківський — 42 900 гривень
- Сихівський — 41 500 гривень.
Ціни варіюються і за класами житла.
- житло класу «преміум» — 83 400 гривень за квадратний метр (проти 80 000 у жовтні);
- бізнес-клас — 51 200 гривень (проти 50 800 у жовтні);
- комфорт-клас — 38 000 гривень (проти 40 600 у жовтні);
- економжитло — 35 300 гривень (проти 34 200 у жовтні).
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