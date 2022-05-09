У Львові чоловік за 7 тисяч доларів продавав фейкові документи для виїзду за кордон — Finance.ua

У Львові чоловік за 7 тисяч доларів продавав фейкові документи для виїзду за кордон

Вчора 18:00 — Кримінал

7 000 доларів США за «квиток» за кордон для чоловіків: у Львові поліцейські затримали «бізнесмена».

Про це пише Національна поліція України.

Викрили нелегальний канал переправлення чоловіків через державний кордон до країн ЄС оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі поліції області.

Як встановили поліцейські, «бізнесмен» забезпечував чоловіків призовного віку пакетом документів. Фальсифіковані папірці дозволяли чоловікам безперешкодно виїхати за межі України. Вартість «квитка» становила 7000 доларів США.

7 травня у Львові поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця затримання вилучили 7000 доларів США та копії з даними чоловіка для подальшого виготовлення необхідних документів для безперешкодного виїзду.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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