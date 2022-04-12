У Львівській області створять усі умови для тривалого проживання понад 1500 вимушених переселенців — Finance.ua

Під житло для внутрішньо переміщених осіб перепрофілюють приміщення гуртожитків, інтернатів, санаторіїв, готелів та інших приміщень державних чи комунальних закладів.
Уже знайшли 156 таких приміщень, які потребують мінімальних капіталовкладень — за словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, йдеться про 1 млрд 800 млн грн.
Наразі з обласного бюджету профінансували 13 гуртожитків на 47 млн грн. Уже в найближчі місяці там вдасться розмістити 1591 людину.
Тривають також й перемовини із забудовниками та донорами щодо викупу вже готового житла за ціною, що відповідає собівартості зведення, а також щодо будівництва нових житлових будинків для розміщення переселенців.