У Львівській області створять усі умови для тривалого проживання понад 1500 вимушених переселенців — Finance.ua

У Львівській області створять усі умови для тривалого проживання понад 1500 вимушених переселенців

Вчора 16:21 — Нерухомість

Протягом кількох місяців у Львівській області облаштують усі умови для тривалого проживання понад 1500 вимушених переселенців.

Про це повідомляє Пенсійний кур’єр.

Під житло для внутрішньо переміщених осіб перепрофілюють приміщення гуртожитків, інтернатів, санаторіїв, готелів та інших приміщень державних чи комунальних закладів.

Уже знайшли 156 таких приміщень, які потребують мінімальних капіталовкладень — за словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, йдеться про 1 млрд 800 млн грн.

Наразі з обласного бюджету профінансували 13 гуртожитків на 47 млн грн. Уже в найближчі місяці там вдасться розмістити 1591 людину.

Тривають також й перемовини із забудовниками та донорами щодо викупу вже готового житла за ціною, що відповідає собівартості зведення, а також щодо будівництва нових житлових будинків для розміщення переселенців.

Довідка Finance.ua:

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