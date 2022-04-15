У Києві звільнили від орендної плати орендарів комунального майна — Finance.ua

У Києві звільнили від орендної плати орендарів комунального майна

Вчора 15:01 — Особисті фінанси

У Києві звільнили від орендної плати орендарів комунального майна

Київрада підтримала рішення про звільнення від орендної плати орендарів комунального майна.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Депутати Київради підтримали зміни до рішення „Про деякі питання комплексної підтримки суб’єктів господарювання міста Києва під час воєнного стану“, які передбачають звільнення орендарів комунального майна від орендної плати на час воєнного стану», — сказано в повідомленні.

Що це означає:

рішення передбачає звільнення від орендної плати всіх орендарів комунального майна в місті Києві на період воєнного стану та один місяць після його закінчення.

«Це має зменшити фінансове навантаження на малий та середній бізнес Києва, зокрема, тих суб’єктів господарювання, яких торкнулися заборони, пов’язані з воєнним станом», — зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, реалізація цього рішення матиме позитивний вплив на ринкове середовище, ринок праці, рівень зайнятості населення.

Довідка Finance.ua:

раніше депутати Київради схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці;

пільги, зокрема, стосуються пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків, підприємців, що працюють на комунальних площах, рекламних компаній;

на період воєнного стану паркування авто на вулицях столиці — безкоштовне.



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