У Києві зроблять капітальний ремонт ще одного скверу — Finance.ua

У Києві зроблять капітальний ремонт ще одного скверу Сьогодні 20:33 — Казна та Політика

У Києві на капітальний ремонт та реставрацію ще одного скверу витратять майже 3,5 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з оголошеного тендера на пошук підрядника на сайті Prozorro.

Ремонтні роботи планують провести в Голосіївському районі столиці у сквері на житловому масиві Теремки. Зона відпочинку розташована неподалік Київського іподрому по вулиці Лятошинського, 8-А.

Замовником капітального ремонту скверу на Теремках є Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд».

Підрядник має облаштувати на території зеленої зони нове зовнішнє освітлення та виконати ремонтні роботи до 31 грудня 2023 року. Аукціон заплановано провести наступного тижня. Торги відбудуться у четвер, 3 серпня.

Раніше портал «Коментарі» повідомляв, що у Києві на озеленення скверу поблизу станції метро «Героїв Дніпра» витратять понад 5,5 мільйонів гривень.

На цій ділянці ще у травні почали заміну колій під час ремонту кінцевої зупинки й розворотнього кільця трамваїв. Поблизу зупинки трамваїв мають встановити громадську вбиральню. Підрядник має виконати капітальний ремонт та відновлення елементів благоустрою зеленої зони по вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва до 31 грудня 2023 року.

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