У Києві знову запрацювали каси Нацбанку — Finance.ua

У Києві знову запрацювали каси Нацбанку

Вчора 16:31 — Особисті фінанси

Національний банк України відновив роботу кас у Києві за окремими видами операцій.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Так, з 16 травня у столиці відновили роботу каси Нацбанку з обслуговування клієнтів за окремими операціями за адресою: Контрактова площа, 2а.

Каси здійснюватимуть лише операції, пов’язані з:

вилученням з обігу та прийманням від громадян на дослідження сумнівних щодо платіжності та справжності банкнот та монет;

обміном не придатних до обігу банкнот та монет на придатні до обігу;

прийманням від громадян і юридичних осіб на дослідження сумнівних банкнот, які значно пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами або хімікатами (зокрема, площа яких менша ніж 55% їх початкової площі);

прийманням від банків для дослідження сумнівних банкнот національної чи іноземної валюти.

Каси працюватимуть за таким графіком:

понеділок — четвер: з 09.30 до 16.00;

п’ятниця: з 09.30 до 14.00;

кожен останній робочий день місяця: з 09.30 до 13.00;

субота — неділя: неробочі дні.

Важливо: під час оголошення повітряної тривоги каси припинятимуть свою роботу, відвідувачі повинні будуть залишити приміщення банку і прямувати до найближчого укриття.

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