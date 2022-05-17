У Києві знову запрацювали каси Нацбанку — Finance.ua

У Києві знову запрацювали каси Нацбанку
Національний банк України відновив роботу кас у Києві за окремими видами операцій.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Так, з 16 травня у столиці відновили роботу каси Нацбанку з обслуговування клієнтів за окремими операціями за адресою: Контрактова площа, 2а.
Каси здійснюватимуть лише операції, пов’язані з:
- вилученням з обігу та прийманням від громадян на дослідження сумнівних щодо платіжності та справжності банкнот та монет;
- обміном не придатних до обігу банкнот та монет на придатні до обігу;
- прийманням від громадян і юридичних осіб на дослідження сумнівних банкнот, які значно пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами або хімікатами (зокрема, площа яких менша ніж 55% їх початкової площі);
- прийманням від банків для дослідження сумнівних банкнот національної чи іноземної валюти.
Каси працюватимуть за таким графіком:
- понеділок — четвер: з 09.30 до 16.00;
- п’ятниця: з 09.30 до 14.00;
- кожен останній робочий день місяця: з 09.30 до 13.00;
- субота — неділя: неробочі дні.
Важливо: під час оголошення повітряної тривоги каси припинятимуть свою роботу, відвідувачі повинні будуть залишити приміщення банку і прямувати до найближчого укриття.
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