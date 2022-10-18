У Києві змінили рух низки трамвайних і тролейбусних маршрутів — Finance.ua
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У Києві змінили рух низки трамвайних і тролейбусних маршрутів

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У Києві через відсутність напруги на Троєщині унаслідок ранкових ударів по об’єкту енергоінфраструктури змінено рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів.
Про це повідомили в КМДА.
Там повідомили про такі зміни:
  • трамваї № 28Д курсують: ст.м. «Позняки» — бул. Перова;
  • трамваї №№ 28, 35 курсують за маршрутом трамваїв № 22а;
  • тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки «ст. Романа Шухевича»;
  • тролейбус № 50: ст. м. «Либідська» — пл. Дарницька.
Нагадаємо:
Російські окупанти у вівторок знову атакували Київ, є влучення в об’єкт енергозабезпечення.
Як повідомила пресслужба YASNO, компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК, через обстріл відбулось аварійне відключення на лівому березі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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