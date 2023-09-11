У Києві затримано завербованого ФСБ військового, який готував удари по столичних ТЕЦ — Finance.ua

У Києві затримано завербованого ФСБ військового, який готував удари по столичних ТЕЦ Сьогодні 10:44

У Києві затримано завербованого ФСБ військового, який готував удари по столичних ТЕЦ

СБУ затримала у Києві військового перевертня, який готував нові удари РФ по столичних ТЕЦ.

Про це повідомляє Служба безпеки.

Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ залучила свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ.

Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці.

Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб'єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони.

Економічна Правда За матеріалами:

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