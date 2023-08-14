У Києві затримали жінку, яка обдурила рідних військовополоненого майже на 150 тисяч гривень — Finance.ua

У Києві затримали жінку, яка обдурила рідних військовополоненого майже на 150 тисяч гривень Сьогодні 13:35 — Кримінал

У Києві викрили жінку, яка шляхом обману заволоділа грошима родичів військовополоненого.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, уродженка Чернігівської області, яка нібито займається обміном військовополонених, запропонувала жінці за винагороду допомогти встановити місцезнаходження військовополоненого чоловіка. Вона назвалася співробітницею Міністерства оборони України.

Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні його до списків військовополонених для обміну у найкоротший час.

Потерпіла протягом травня-червня 2023 року шість разів передала підозрюваній гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після цього вона перестала виходити на зв’язок та витратила гроші на власні потреби.

Під час слідства з’ясувалося, що жінка раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку. Вона засуджена до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі вирок суду не набрав законної сили.

РБК daily За матеріалами:

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