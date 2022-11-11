У Києві застосовуються екстрені відключення світла — Finance.ua

У Києві застосовуються екстрені відключення світла Сьогодні 09:50 — Енергетика

У Києві застосовуються екстрені відключення світла

За розпорядженням НЕК «Укренерго» в Києві застосовуються екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки наразі не діють.

Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».

«Енергетики роблять все можливе, щоб якомога скоріше відновити електропостачання. І закликають мешканців помірно споживати електроенергію», — сказано в повідомленні.

У місті розроблено план реагування на різні сценарії пошкодження ворогом ключових об’єктів електропостачання.

Він дозволить злагоджено діяти в разі критичних ситуації всім працівникам енергосектору та в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів.

Нагадаємо, українські обленерго зобов’язали оновлювати інформацію про відключення електроенергії кожні 30 хвилин.

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