У Києві застосовуються екстрені відключення світла — Finance.ua

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У Києві застосовуються екстрені відключення світла

Енергетика
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У Києві застосовуються екстрені відключення світла
У Києві застосовуються екстрені відключення світла
За розпорядженням НЕК «Укренерго» в Києві застосовуються екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки наразі не діють.
Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».
«Енергетики роблять все можливе, щоб якомога скоріше відновити електропостачання. І закликають мешканців помірно споживати електроенергію», — сказано в повідомленні.
У місті розроблено план реагування на різні сценарії пошкодження ворогом ключових об’єктів електропостачання.
Він дозволить злагоджено діяти в разі критичних ситуації всім працівникам енергосектору та в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів.
Нагадаємо, українські обленерго зобов’язали оновлювати інформацію про відключення електроенергії кожні 30 хвилин.

Що відбувається з мобільним інтернетом, коли немає світла 📱

За матеріалами:
Finance.ua
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