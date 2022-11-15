У Києві застосовують екстрені відключення світла - ДТЕК — Finance.ua

У Києві застосовують екстрені відключення світла - ДТЕК
У Києві вводять екстрені відключення світла, стабілізаційні графіки наразі не діють.
Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.
«Через ракетні обстріли з боку рф за розпорядженням НЕК Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо і надалі споживати електроенергію помірно», — сказано в повідомленні.
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