У Києві застосовують екстрені відключення світла - ДТЕК — Finance.ua

У Києві застосовують екстрені відключення світла - ДТЕК Сьогодні 16:33 — Енергетика

У Києві застосовують екстрені відключення світла - ДТЕК

У Києві вводять екстрені відключення світла, стабілізаційні графіки наразі не діють.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

«Через ракетні обстріли з боку рф за розпорядженням НЕК Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо і надалі споживати електроенергію помірно», — сказано в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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