У Києві зараз паркування безкоштовне - що робити, якщо вимагають гроші — Finance.ua

«Хочу ще раз наголосити: на період воєнного стану паркування авто на вулицях столиці — безкоштовне. Не вірте і не платіть шахраям, які активізувалися, щоб скористатися ситуацією! Якщо з вас вимагають гроші за паркування — викликайте поліцію!» — наголосив Віталій Кличко.
Він закликав столичних водіїв бути уважними, паркуючи авто на вулицях міста та не залишати машини у недозволених місцях і на смугах громадського транспорту.
«Евакуатори працюватимуть, але вони прибиратимуть тільки ті автівки, що заважатимуть проїзду транспорту, зокрема, громадського, автомобілям з гуманітарною допомогою, каретам швидкої та військовій техніці», — зазначив Віталій Кличко.
Довідка Finance.ua:
раніше депутати Київради схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці;
пільги, зокрема, стосуються пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків, підприємців, що працюють на комунальних площах, рекламних компаній. Пільги матимуть і паркувальні майданчики.