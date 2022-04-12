У Києві зараз паркування безкоштовне - що робити, якщо вимагають гроші — Finance.ua

У Києві зараз паркування безкоштовне - що робити, якщо вимагають гроші

Вчора 17:00 — Особисті фінанси

У Києві зараз паркування безкоштовне - що робити, якщо вимагають гроші

На період воєнного стану паркування авто на вулицях столиці — безкоштовне.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі

«Хочу ще раз наголосити: на період воєнного стану паркування авто на вулицях столиці — безкоштовне. Не вірте і не платіть шахраям, які активізувалися, щоб скористатися ситуацією! Якщо з вас вимагають гроші за паркування — викликайте поліцію!» — наголосив Віталій Кличко.

Він закликав столичних водіїв бути уважними, паркуючи авто на вулицях міста та не залишати машини у недозволених місцях і на смугах громадського транспорту.

«Евакуатори працюватимуть, але вони прибиратимуть тільки ті автівки, що заважатимуть проїзду транспорту, зокрема, громадського, автомобілям з гуманітарною допомогою, каретам швидкої та військовій техніці», — зазначив Віталій Кличко.

Довідка Finance.ua:

раніше депутати Київради схвалили пільги для бізнесу, який працює в столиці;

пільги, зокрема, стосуються пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків, підприємців, що працюють на комунальних площах, рекламних компаній. Пільги матимуть і паркувальні майданчики.

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