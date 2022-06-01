У Києві заговорили про підвищення тарифів на проїзд — Finance.ua

У Києві заговорили про підвищення тарифів на проїзд

Вчора 11:32 — Особисті фінанси

У Києві заговорили про підвищення тарифів на проїзд

Влада української столиці найближчим часом планує розглянути питання збільшення тарифів на разовий проїзд у комунальному транспорті.

Про це стало відомо з повідомлення, яке опублікувала депутат Київської міської ради Алла Шлапак у соціальних мережах.

За її словами, дедалі більше жителів столиці повертаються до своїх будинків після тимчасового від’їзду і починають користуватися громадським транспортом.

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Вона зазначила, що є не дуже приємна сторона, яка стосується вартості проїзду, а на сьогодні існуюча вартість не є економічно обґрунтованою. Шлапак заявила, що транспортні комунальні підприємства працюють у збиток, а тому необхідно ухвалити рішення про підвищення проїзду або розглянути можливість надання дотацій.

«Дедалі більше жителів м. Києва повернулися до своїх осель і користуються громадським транспортом. Щодня до приймальні надходять дзвінки з проханням відновити рух тих чи інших маршрутних автобусів, які призупинені. Це все, без сумніву, важливо. Але є недостатньо приємна сторона, яка стосується вартості проїзду. На сьогоднішній день існуюча вартість економічно необґрунтована. Комунальні підприємства працюють зараз у збиток. Тому необхідно ухвалити рішення: або підняти вартість проїзду, або розглянути можливість надання дотацій», — йдеться у повідомленні Алли Шлапак.

У КМДА можливого подорожчання поки що не коментують. Перед 16 травня, коли повертали плату за проїзд, у КМДА запевняли, що питання подорожчання вартості проїзду не обговорювалося. Хоча й визнавали, що транспортникам Києва живеться тяжко в умовах війни.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, у Києві повернули плату за проїзд у транспорті з 16 травня;

подорожчанням метро в Києві лякали ще на початку січня, коли прогнозували, що проїзд буде коштувати 22 грн. Щоправда, потім від цієї ідеї на якийсь час відмовилися;

у результаті взимку процес підвищення вартості проїзду зупинився. Після вторгнення армії росії в Україну більшість громадського транспорту було знято з регулярних рейсів, а сам проїзд зробили безкоштовним;

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник раніше заявляв, що влада Києва не підвищуватиме вартість проїзду в громадському транспорті — незважаючи на дефіцит та подорожчання пального.

— незважаючи на дефіцит та подорожчання пального. Варто зазначити, що з 21 травня проїзд подорожчав майже у всіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становить 15 гривень на 90% приватних маршруток.

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