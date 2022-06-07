У Києві заарештовано 26 одиниць техніки, комплекс будівель та 5 га землі, що належать російському підприємству — Finance.ua
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У Києві заарештовано 26 одиниць техніки, комплекс будівель та 5 га землі, що належать російському підприємству

Вчора 09:26Казна та Політика
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Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУНП у м.Києві у ході розслідування кримінального провадження арештовано 26 одиниць транспортної техніки, земельну ділянку площею 5 га та комплекс будівель загальною площею 6 тисяч кв. м підприємства, директором та засновниками якого є бізнесмени російської федерації.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Під час слідства, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 КК України, на території згаданого підприємства проведено огляд, у ході якого вилучено 26 одиниць транспортної техніки на загальну суму понад 30 млн гривень.
Наразі за клопотанням Київської міської прокуратури транспортні засоби, земельна ділянка площею 5 га орієнтовною вартістю 6 млн грн та комплекс приміщень площею 6 тисяч кв. м вартістю понад 120 млн грн, що належать зазначеному підприємству, заарештовано та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Загальна вартість заарештованих активів становить понад 150 млн грн.
Правоохоронними органами організовано процес фактичної передачі вказаних активів АРМА.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ТСН
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