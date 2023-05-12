У Києві вирішили відновити роботу зачинених через війну вестибюлей на 10 станціях метро — Finance.ua
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У Києві вирішили відновити роботу зачинених через війну вестибюлей на 10 станціях метро

Казна та Політика
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У Києві вирішили відновити роботу зачинених через війну вестибюлей на 10 станціях метро
У Києві вирішили відновити роботу зачинених через війну вестибюлей на 10 станціях метро
У Києві вирішили відновити роботу зачинених через війну вестибюлів на 10 станціях метро.
Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація.
«Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно з 14.05.23 тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену: «Чернігівська», «Лівобережна», «Нивки», «Святошин», «Героїв Дніпра», «Оболонь», «Контрактова площа», «Васильківська», «Харківська», «Позняки», — інформує КМВА.
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Зазначається, що рішення узгоджено з Національної поліцією.
Звертається увага, що підземні станції метрополітену продовжують цілодобово працювати як укриття для людей.
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Нагадаємо, з початком широкомасштабного вторгнення росії в Україну у Києві, у зв’язку з наступом загарбників з півдня та окупацією частини Київської області, було значно обмежено роботу метрополітену, як і всього міського пасажирського транспорту.
У другій половині квітня минулого року роботу ліній метрополітену почали відновлювати, але низка станцій та пересадочні вузли залишалась зачиненими для пасажирів.
Поступово зачинені станції відновлювали роботу (частіше з доступом пасажирів лише через один вестибюль станції). Найдовше зачиненими були станції Київського метрополітену «Гідропарк» та «Дніпро».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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