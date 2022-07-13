​У Києві викрили підпільну "типографію", де підробляли довідки для військовозобов'язаних (фото) — Finance.ua

У Києві викрили підпільну "типографію", де підробляли довідки для військовозобов'язаних (фото)
Співробітники Служби безпеки України припинили у Києві роботу підпільної типографії, де підробляли довідки про непридатність до військової служби.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Служби.
У результаті слідчо-оперативних дій нейтралізовано злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням за кордон українських громадян призовного віку. Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби,
— сказано у повідомленні.
Зазначається, що для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури.
Пакет фальшивих документів вони оцінювали в сумі від 800 до 2 тис. доларів, залежно від термінів оформлення.
«Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої „послуги“. Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли „замовникам“ через сервіси поштового зв’язку», — розповіли в СБУ
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