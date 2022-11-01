У Києві відновили водопостачання, але дефіцит електроенергії залишається — Finance.ua

У Києві відновили водопостачання, але дефіцит електроенергії залишається Вчора 10:15 — Особисті фінанси

У Києві відновили водопостачання, але дефіцит електроенергії залишається

У Києві відновили водопостачання й подачу електроенергії, однак відключення світла триватимуть через дефіцит, що утворився внаслідок російських атак.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в Telegram-каналі.

«Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Дякую фахівцям „Київводоканалу“ та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці. Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора — значний», — повідомив Кличко.

Довідка Finance.ua:

після ранкової атаки російських військ у понеділок, 31 жовтня, 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, 350 тис. помешкань знеструмлено;

виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що у компанії закінчилося обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури, а грошей на закупівлю нового не вистачає;

у компанії ДТЕК попередили про аварійні відключення електроенергії.

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