У Києві відновили рух шість тролейбусних маршрутів — Finance.ua

У Києві відновили рух шість тролейбусних маршрутів Вчора 14:32 — Казна та Політика

У Києві відновили рух шести тролейбусних маршрутів, які були скасовані через обрив контактної мережі, що постраждала в результаті ракетного обстрілу з боку росії.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) в Telegram

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Так, відновився рух тролейбусів за постійними схемами:

№ 6 — «Мінський масив — Майдан Незалежності»;

№ 18 — «Майдан Незалежності — вулиця Сошенка»;

№ 25 — «Станція метро „Почайна“ — проспект Свободи»;

№ 28 — «Станція метро „Лук’янівська“ — проспект Свободи»;

№ 32 — «Вулиця Північна — вулиця Сошенка»;

№ 33 — «Мінський масив — залізничний вокзал Південний».

При цьому припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:

№ 6К — «Мінський масив — вул. Сирецька»;

№ 32д — «вул. Північна — вул.Сирецька».

Довідка Finance.ua:

у червні ціна на проїзд у громадському транспорті в українських містах зросла на 5-10 гривень. При цьому у липні вартість проїзду й надалі підвищуватиметься.



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