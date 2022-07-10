У Києві відновили рух шість тролейбусних маршрутів — Finance.ua

У Києві відновили рух шість тролейбусних маршрутів
У Києві відновили рух шести тролейбусних маршрутів, які були скасовані через обрив контактної мережі, що постраждала в результаті ракетного обстрілу з боку росії.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) в Telegram.
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Так, відновився рух тролейбусів за постійними схемами:
- № 6 — «Мінський масив — Майдан Незалежності»;
- № 18 — «Майдан Незалежності — вулиця Сошенка»;
- № 25 — «Станція метро „Почайна“ — проспект Свободи»;
- № 28 — «Станція метро „Лук’янівська“ — проспект Свободи»;
- № 32 — «Вулиця Північна — вулиця Сошенка»;
- № 33 — «Мінський масив — залізничний вокзал Південний».
При цьому припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:
- № 6К — «Мінський масив — вул. Сирецька»;
- № 32д — «вул. Північна — вул.Сирецька».
Довідка Finance.ua:
- у червні ціна на проїзд у громадському транспорті в українських містах зросла на 5-10 гривень. При цьому у липні вартість проїзду й надалі підвищуватиметься.
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