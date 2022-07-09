У Києві відновили роботу майже 86% підприємств - КМДА — Finance.ua
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У Києві відновили роботу майже 86% підприємств - КМДА

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У Києві відновили роботу майже 86% підприємств - КМДА
У Києві відновили роботу майже 86% підприємств - КМДА
У червні в столиці 86% підприємств уже відновили роботу. Таким чином, частка непрацюючих підприємств скоротилася до 14%, тоді як ще в березні цей показник становив 32%.
Про це за інформацією з відкритих джерел повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА.
Одночасно зросла завантаженість потужностей столичних підприємств до 60%, це на 20% більше, ніж у квітні цього року.
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За даними Київського міського центру зайнятості, станом на початок червня до 15,4 тисячі збільшилась кількість вакансій на ринку праці. Зростає кількість претендентів на одне робоче місце: якщо станом на початок квітня на одну вакансію претендували троє, то вже в червні цей показник збільшився до 10 осіб. Найбільш затребувані сьогодні у столиці водії трамваїв, робітники з прибирання, медичні сестри (брати), електромонтери та слюсарі.
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Поступово відновлюється продаж нерухомості у новобудовах. Від початку російського вторгнення 24 лютого і практично до квітня ринок нерухомості у столиці завмер. За даними сайту lun.ua, сьогодні пропозиція налічує 128 новобудов.
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На жаль, дещо посилились негативні тенденції в економіці. Зокрема, на 15,5% до 18 тис. грн скоротився рівень заробітної плати, тоді як у січні кияни отримували в середньому 21,3 тис. грн. Крім того, споживчі ціни станом на кінець травня зросли на 15,7%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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