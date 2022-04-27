У Києві відновили роботу 40% кафе та ресторанів — дослідження — Finance.ua
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У Києві відновили роботу 40% кафе та ресторанів — дослідження

Вчора 09:40Фондовий ринок
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Близько 40% закладів громадського харчування вже відновили роботу в Києві та Київській області, тоді як найбільше кафе працюють у Закарпатській області — 86% від довоєнної кількості, випливає з дослідження компанії Poster.
«У Києві працює 40% малих та середніх закладів у порівнянні з показником на 23 лютого, у Київській області — 41%. Кількість відкритих закладів стала активно зростати після того, як північ України була повністю звільнена від окупантів на початку квітня. Для порівняння, наприкінці березня в Києві працювало лише 18% закладів, у Київській області — 16%», — наводить дані компанія.
Згідно з дослідженням, найбільше закладів працюють у Закарпатській (86%), Чернівецькій (81%) та Львівській областях (79%).
Найбільший приріст відкритих закладів у квітні порівняно з березнем показали Чернігівська (з 1% до 20%) та Сумська (з 16% до 49%) області.
Крім того, на 23% зросла кількість відкритих кафе у Житомирській області (до 63%), на 21% — у Волинській (до 77%), на 20% — у Кіровоградській (до 78%).
При цьому найменше закладів працюють на сході України: у Харківській області — 9% від довоєнної кількості, у Донецькій — 5%, у Луганській — 0%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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