У Києві відновлює роботу бізнес: які види закладів уже працюють — Finance.ua
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У Києві відновлює роботу бізнес: які види закладів уже працюють

Вчора 11:46Казна та Політика
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У Київі відновлює роботу бізнес: у суботу, 9 квітня, у місті працювали понад 900 продовольчих магазинів, 35 ринків та близько 460 кав’ярень.
Про це повідомили в КМДА.
«Учора у місті працювали понад 900 закладів з продажу продовольчих товарів, 173 об’єкти роздрібної торгівлі „Київхліб“, у тому числі 10 на території Київської області у містах Бровари та Фастів», — йдеться у повідомленні.
Працюють:
35 ринків, близько 460 кав’ярень, 55 пекарень,
340 перукарень та барбершопів,
понад 110 студій манікюру, 535 станцій технічного обслуговування авто, 90 ремонтних майстерень одягу, взуття,
близько 30 веломайстерень,
75 магазинів з продажу одягу та взуття,
95 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків,
5 хімчисток, 75 автомагазинів та 35 мийок.
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На мапі у застосунку «Київ Цифровий» оновлюють мапу бізнесу столиці, який зараз працює.
Мапа також доступна за посиланням: https://bit.ly/kyiv-business.
Столичних підприємців закликають підтримати економіку: заклади, які працюють, оновлюють на мапах у застосунку «Київ Цифровий», додають в КМДА.
За матеріалами: Finance.ua
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