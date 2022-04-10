У Києві відновлює роботу бізнес: які види закладів уже працюють — Finance.ua

«Учора у місті працювали понад 900 закладів з продажу продовольчих товарів, 173 об’єкти роздрібної торгівлі „Київхліб“, у тому числі 10 на території Київської області у містах Бровари та Фастів», — йдеться у повідомленні.
Працюють:
35 ринків, близько 460 кав’ярень, 55 пекарень,
340 перукарень та барбершопів,
понад 110 студій манікюру, 535 станцій технічного обслуговування авто, 90 ремонтних майстерень одягу, взуття,
близько 30 веломайстерень,
75 магазинів з продажу одягу та взуття,
95 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків,
5 хімчисток, 75 автомагазинів та 35 мийок.
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