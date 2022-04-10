У Києві відновлює роботу бізнес: які види закладів уже працюють — Finance.ua

У Києві відновлює роботу бізнес: які види закладів уже працюють

Вчора 11:46 — Казна та Політика

У Київі відновлює роботу бізнес: у суботу, 9 квітня, у місті працювали понад 900 продовольчих магазинів, 35 ринків та близько 460 кав’ярень.

Про це повідомили в КМДА.

«Учора у місті працювали понад 900 закладів з продажу продовольчих товарів, 173 об’єкти роздрібної торгівлі „Київхліб“, у тому числі 10 на території Київської області у містах Бровари та Фастів», — йдеться у повідомленні.

Працюють:

35 ринків, близько 460 кав’ярень, 55 пекарень,

340 перукарень та барбершопів,

понад 110 студій манікюру, 535 станцій технічного обслуговування авто, 90 ремонтних майстерень одягу, взуття,

близько 30 веломайстерень,

75 магазинів з продажу одягу та взуття,

95 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків,

5 хімчисток, 75 автомагазинів та 35 мийок.

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На мапі у застосунку «Київ Цифровий» оновлюють мапу бізнесу столиці, який зараз працює.

Мапа також доступна за посиланням: https://bit.ly/kyiv-business.

Столичних підприємців закликають підтримати економіку: заклади, які працюють, оновлюють на мапах у застосунку «Київ Цифровий», додають в КМДА.

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