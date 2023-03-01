У Києві відкриють офіс ОЕСР: Шмигаль пояснив, що це дасть Україні — Finance.ua

У Києві відкриють офіс ОЕСР: Шмигаль пояснив, що це дасть Україні Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

У Києві відкриють офіс ОЕСР: Шмигаль пояснив, що це дасть Україні

У середу, 1 березня, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) відкриває свій офіс у Києві. Це, зокрема, сприятиме відновленню України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram

За його словами, відкриття офісу у Києві анонсував під час свого візиту до України генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман.

«Офіс дозволить координувати нашу спільну роботу у сфері відновлення України, одночасно покращуючи реалізацію інструментів, стандартів та рекомендацій ОЕСР в Україні, які допоможуть стати повноцінним членом організації», — наголосив голова Кабміну.

Шмигаль також розповів, що під час переговорів із Корманом обговорив деталі спільної роботи у рамках мультидонорської платформи для допомоги Україні.

При цьому уряд та ОЕСР підписали угоду про участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA 2025 року.

Варто зауважити, що Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим «клубом успішних країн», на який припадає понад 62% світового ВВП.

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