У Києві відкриють офіс ОЕСР: Шмигаль пояснив, що це дасть Україні — Finance.ua
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У Києві відкриють офіс ОЕСР: Шмигаль пояснив, що це дасть Україні

Казна та Політика
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У Києві відкриють офіс ОЕСР: Шмигаль пояснив, що це дасть Україні
У Києві відкриють офіс ОЕСР: Шмигаль пояснив, що це дасть Україні
У середу, 1 березня, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) відкриває свій офіс у Києві. Це, зокрема, сприятиме відновленню України.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, відкриття офісу у Києві анонсував під час свого візиту до України генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман.
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«Офіс дозволить координувати нашу спільну роботу у сфері відновлення України, одночасно покращуючи реалізацію інструментів, стандартів та рекомендацій ОЕСР в Україні, які допоможуть стати повноцінним членом організації», — наголосив голова Кабміну.
Шмигаль також розповів, що під час переговорів із Корманом обговорив деталі спільної роботи у рамках мультидонорської платформи для допомоги Україні.
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При цьому уряд та ОЕСР підписали угоду про участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA 2025 року.
Варто зауважити, що Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим «клубом успішних країн», на який припадає понад 62% світового ВВП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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