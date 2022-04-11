У Києві відкрили Південний міст для всього автотранспорту — Finance.ua
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У Києві відкрили Південний міст для всього автотранспорту

Вчора 10:40Технології&Авто
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У Києві з 11 квітня відкрили Південний міст для будь-якого автотранспорту. Понад місяць міст працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Міст відкрили, щоб нормалізувати рух авто та зменшити затори у Києві.
Тепер сполучення між лівим і правим берегами столиці відбувається трьома мостами:
  • Північним;
  • Дарницьким;
  • Південним.
Кличко закликає водіїв бути уважними на дорогах, де розміщені блокпости, дотримуватись правил дорожнього руху, не займати смугу для руху громадського транспорту, пропускати автівки швидкої та вантажівки з гуманітарною допомогою.
Також у місті поступово збільшують кількість маршрутів громадського транспорту. З 11 квітня запрацюють 4 тролейбусі маршрути:
  • № 6К від Мінського масиву до вулиці Сирецької;
  • тролейбус № 24 від вулиці Північної до проспекту Свободи;
  • тролейбус № 32Д від вулиці Північної до вулиці Сирецької;
  • тролейбус № 34К від вулиці Північної через проспект Героїв Сталінграду до проспекту Степана Бандери.
Раніше у місті вже запустили 4 тролейбусні маршрути у Солом’янському районі: № 3, № 8, № 9К та № 17.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: hromadske.tv
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