У Києві відкрили Південний міст для всього автотранспорту — Finance.ua

Міст відкрили, щоб нормалізувати рух авто та зменшити затори у Києві.
Тепер сполучення між лівим і правим берегами столиці відбувається трьома мостами:
Північним;
Дарницьким;
Південним.
Кличко закликає водіїв бути уважними на дорогах, де розміщені блокпости, дотримуватись правил дорожнього руху, не займати смугу для руху громадського транспорту, пропускати автівки швидкої та вантажівки з гуманітарною допомогою.
Також у місті поступово збільшують кількість маршрутів громадського транспорту. З 11 квітня запрацюють 4 тролейбусі маршрути:
№ 6К від Мінського масиву до вулиці Сирецької;
тролейбус № 24 від вулиці Північної до проспекту Свободи;
тролейбус № 32Д від вулиці Північної до вулиці Сирецької;
тролейбус № 34К від вулиці Північної через проспект Героїв Сталінграду до проспекту Степана Бандери.
Раніше у місті вже запустили 4 тролейбусні маршрути у Солом’янському районі: № 3, № 8, № 9К та № 17.