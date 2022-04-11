У Києві відкрили Південний міст для всього автотранспорту — Finance.ua

У Києві відкрили Південний міст для всього автотранспорту

У Києві з 11 квітня відкрили Південний міст для будь-якого автотранспорту. Понад місяць міст працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Міст відкрили, щоб нормалізувати рух авто та зменшити затори у Києві.

Тепер сполучення між лівим і правим берегами столиці відбувається трьома мостами:

Північним;

Дарницьким;

Південним.

Кличко закликає водіїв бути уважними на дорогах, де розміщені блокпости, дотримуватись правил дорожнього руху, не займати смугу для руху громадського транспорту, пропускати автівки швидкої та вантажівки з гуманітарною допомогою.

Також у місті поступово збільшують кількість маршрутів громадського транспорту. З 11 квітня запрацюють 4 тролейбусі маршрути:

№ 6К від Мінського масиву до вулиці Сирецької;

тролейбус № 24 від вулиці Північної до проспекту Свободи;

тролейбус № 32Д від вулиці Північної до вулиці Сирецької;

тролейбус № 34К від вулиці Північної через проспект Героїв Сталінграду до проспекту Степана Бандери.

Раніше у місті вже запустили 4 тролейбусні маршрути у Солом’янському районі: № 3, № 8, № 9К та № 17.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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