У Києві та Чернівцях викрили масштабну схему незаконного перетину кордону — Finance.ua

У Києві та Чернівцях викрили масштабну схему незаконного перетину кордону Сьогодні 18:12 — Кримінал

Правоохоронці викрили канал незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. Серед послуг, які пропонували правопорушники, були кілька способів виїхати за кордон. Організатори злочинної схеми, серед яких жителі Києва та Буковини, отримували по 6000 доларів з кожного клієнта.

Гроші їм перераховували в криптовалюті, або ж залишали в пунктах обміну грошей.

Працівники управління стратегічних розслідувань в місті Києві, слідчі столичної поліції та правоохоронці Буковини під час розслідування з’ясували, що до злочинної схеми були причетні кілька жителів Києва та Чернівецької області. Ухилянтам вони пропонували виїхати за кордон двома способами, і відповідно за різною ціною. За 4000 доларів чоловіків призовного віку доставляли до Чернівецької області, і вони мали перетинати кордон поза межами контрольно-пропускних пунктів. Дорожче, а саме 6000 доларів, коштувало внесення інформації про ухилянта до системи «Шлях» і реєстрація його як водія міжнародних перевезень

«Усіма діями учасників групи так званих перевізників керував організатор з-за кордону. За його вказівкою гроші за „квиток“ передавалися через пункти обміну валют, які потім забирали інші учасники „схеми“, або на криптогаманці. Щоб зареєструвати ухилянтів як водіїв-міжнародників, використовувалися фіктивні фірми», — повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань України в п’ятницю, 27 жовтня.

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