У Києві споживання електроенергії населенням у жовтні впало на 19%, а в листопаді - на 28% — Finance.ua
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У Києві споживання електроенергії населенням у жовтні впало на 19%, а в листопаді - на 28%

Енергетика
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У Києві споживання електроенергії населенням у жовтні 2022-го впало на 19%, а в листопаді — на 28% до жовтня і листопада 2021-го.
Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
За словами Коваленка, Київ продовжує жити і працювати у графіках, тому важливо і далі заощаджувати електроенергію.
«Обмеження незначно виросли. Це пов’язано з тим, що на вулиці похолоднішало. На додачу зараз зросла кількість локальних аварій, тому прошу бути уважними й акуратно користуватися електроприладами», — написав він.
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Гендиректор YASNO також відповів на нарікання, що «економити не потрібно, бо це нічого системі не дає, бо сумарно за місяць рівень споживання такий, як і був раніше».
"Глобально це неправда. Маємо нашу статистику, яка говорить, що:
  • у Києві споживання електроенергії населенням у жовтні 2022-го впало на 19%, а в листопаді — на 28% до жовтня і листопада 2021-го.
  • у Дніпрі та області воно впало на 15% у жовтні, на 11% у листопаді", — зазначив Коваленко.
Гендиректор Yasno також додав, що насправді цифри падіння споживання будуть ще більші, «якщо всі наші клієнти вчасно передаватимуть показання лічильників».
«Зараз сюди включена значна частина нарахувань „по середньому“ споживанню — саме такий метод розрахунку використовують, якщо клієнт не передав показання. Але все одно, за допомогою відключень та економії населення зменшило споживання щонайменше на третину. Це суттєво допомагає енергосистемі триматися», — резюмував він.
За матеріалами:
УНН
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