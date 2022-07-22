У Києві прокуратура вимагає стягнути 4 млн із товариства за оренду землі — Finance.ua

У Києві прокуратура вимагає стягнути 4 млн із товариства за оренду землі Вчора 08:30 — Кримінал

Київська міська прокуратура через суд вимагає стягнути 4 млн грн з товариства, яке 5 років не платило місту за землю.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура в Telegram.

«Київська міська прокуратура у судовому порядку вимагає стягнути з товариства майже 4 млн гривень за користування земельною ділянкою на столичній Троєщині», — сказано в повідомленні.

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Установлено, що з 2017 року товариство є власником об’єкту нерухомого майна, який розташований на земельній ділянці площею понад 1 га по вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі міста Києва.

Водночас, будь-яких рішень про передачу товариству в оренду земельної ділянки, на якій розташоване та зареєстроване нерухоме майно товариства, Київська міська рада не приймала. Набувши у 2017 році у власність нерухоме майно, право користування на земельну ділянку товариство не оформило та використовує її без достатніх правових підстав, не сплачуючи при цьому орендну плату.

Внаслідок порушення земельного законодавства бюджет столиці не отримує більше 1 млн грн в рік від використання товариством земельної ділянки, що негативно впливає на своєчасне фінансування місцевих програм.

Зважаючи на грубе порушення законодавства та з метою відновлення порушених прав територіальної громади столиці, прокуратурою заявлено позовну заяву до господарського суду м. Києва.

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