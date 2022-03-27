У Києві почнуть вимикати опалення: названо дату — Finance.ua
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У Києві почнуть вимикати опалення: названо дату

Вчора 12:04Особисті фінанси
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У Києві почнуть вимикати опалення: названо датуУ Києві почнуть вимикати опалення: названо дату
У Києві з 28 березня почнуть вимикати опалення.
Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.
«Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах проводити за письмовими заявками їх керівників», — написано у документі.
Нагадаємо, рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається місцевою владою. Закінчується сезон за умови, що середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не нижче 8 С.
Це вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня. Завдяки цьому кияни могли зекономити на сплаті за тепло.

Довідка Finance.ua:

  • міністр соціальної політики розповіла про наслідки несплати комунальних послуг. Незважаючи на бойові дії, українцям продовжать виплачувати субсидії та інші види соцдопомоги, призначені до війни;
  • уряд компенсує вартість комунальних платежів українцям, які прихистять у себе біженців з інших міст України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Главком
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