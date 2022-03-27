У Києві почнуть вимикати опалення: названо дату — Finance.ua

У Києві почнуть вимикати опалення: названо дату

Вчора 12:04 — Особисті фінанси

У Києві почнуть вимикати опалення: названо дату

У Києві з 28 березня почнуть вимикати опалення.

Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

«Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах проводити за письмовими заявками їх керівників», — написано у документі.

Нагадаємо, рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається місцевою владою. Закінчується сезон за умови, що середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не нижче 8 С.

Це вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня. Завдяки цьому кияни могли зекономити на сплаті за тепло.

Довідка Finance.ua:

міністр соціальної політики розповіла про наслідки несплати комунальних послуг. Незважаючи на бойові дії, українцям продовжать виплачувати субсидії та інші види соцдопомоги, призначені до війни;

уряд компенсує вартість комунальних платежів українцям, які прихистять у себе біженців з інших міст України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.