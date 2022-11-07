У Києві піймали керівника благодійної організації, який переправляв «ухилянтів» за кордон — Finance.ua
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У Києві піймали керівника благодійної організації, який переправляв «ухилянтів» за кордон

Кримінал
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У Києві затримано керівника благодійної організації, який разом зі спільником займався незаконним переправленням чоловіків призовного віку через держкордон за допомогою системи «Шлях» .
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Очільник благодійного фонду разом із спільником пропонували чоловікам призовного віку за 5 тис. дол. з людини виїхати за кордон в якості волонтерів, шляхом включення їх до системи «Шлях».
Так, зловмисники отримали від двох «клієнтів», яких збиралися переправити через держкордон, 5 тис. дол. Ще 5 тис. доларів США учасники схеми отримали від довіреної особи після проходження чоловіками до зони митного контролю.
Одразу після отримання грошових коштів зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі обом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.
За матеріалами:
Finance.ua
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