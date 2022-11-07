У Києві піймали керівника благодійної організації, який переправляв «ухилянтів» за кордон — Finance.ua

У Києві піймали керівника благодійної організації, який переправляв «ухилянтів» за кордон Вчора 18:33 — Кримінал

У Києві затримано керівника благодійної організації, який разом зі спільником займався незаконним переправленням чоловіків призовного віку через держкордон за допомогою системи «Шлях» .

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Очільник благодійного фонду разом із спільником пропонували чоловікам призовного віку за 5 тис. дол. з людини виїхати за кордон в якості волонтерів, шляхом включення їх до системи «Шлях».

Так, зловмисники отримали від двох «клієнтів», яких збиралися переправити через держкордон, 5 тис. дол. Ще 5 тис. доларів США учасники схеми отримали від довіреної особи після проходження чоловіками до зони митного контролю.

Одразу після отримання грошових коштів зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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