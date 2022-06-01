У Києві підробляли довідки для військовозобов'язаних — Finance.ua

У Києві підробляли довідки для військовозобов'язаних

Вчора 13:34 — Кримінал

У Києві викрито схему підробки документів для безперешкодного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомляє прокуратура столиці.

Затримано 43-річного мешканця регіону за фактами виготовлення підроблених документів для чоловіків призовного віку та сприяння їх незаконному перетину державного кордону України (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК). Згідно з матеріалами досудового розслідування, чоловік організував виготовлення підроблених документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати кордон в умовах воєнного стану.

Послуги зловмисник оцінив у 1,5 тис. доларів. Встановлено, що зловмисник розміщував в інтернеті оголошення про виготовлення тимчасових посвідчень військовозобов’язаного та довідок військово-лікарської комісії, згідно з якими потенційні клієнти — військовозобов’язані чоловіки призовного віку непридатні до військової служби за винятком військового обліку.

Під час контролю за скоєнням злочину правоохоронці затримали чоловіка на гарячому під час продажу підроблених документів. За результатами проведеного обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено оригінали підроблених документів, листування з потенційними замовниками незаконних послуг та інші відомості, що підтверджують причетність чоловіка до незаконної діяльності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.