У Києві під час повітряної тривоги припинятимуть роботи на будівельних майданчиках — Finance.ua
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У Києві під час повітряної тривоги припинятимуть роботи на будівельних майданчиках

Казна та Політика
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У Києві під час повітряної тривоги припинятимуть роботи на будівельних майданчиках
У Києві під час повітряної тривоги припинятимуть роботи на будівельних майданчиках
З 1 вересня усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час тривог припинятимуть.
Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.
«Рішення ухвалено, аби дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. Зокрема, і працівникам на будівництві. Окрім того, багато скарг надходить від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо також, що в Києві на час війни заборонено продаж і запуск феєрверків, а також пересування містом на автівках без глушника.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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