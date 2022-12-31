У Києві облаштовано 10 нових кільцевих розв’язок протягом 2022 року — Finance.ua

У Києві облаштовано 10 нових кільцевих розв’язок протягом 2022 року Сьогодні 08:17 — Казна та Політика

У Києві облаштовано 10 нових кільцевих розв’язок протягом 2022 року, Фото: «Київавтодор»

Дорожники облаштували у столиці 10 нових кільцевих розв’язок малого радіусу протягом 2022 року.

Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Зокрема, такий тип перехресть з’явився:

на перетині вулиць Кудряшова, Генерала Шаповала і Людмили Проценко;

на перетині вулиць Оленівської і Турівської;

на перетині вулиці Зодчих із дублером Кільцевої дороги (вулиця Зодчих);

на перетині вулиць Вербової та Генерала Гадзюка;

на перетині вулиці Кіото з виїздом на проспект Броварський;

на перетині вулиці Кудрявської, Нестерівського провулку й Кудрявського узвозу та інших перехрестях.

Окрім того, цьогоріч під час оновлення провулку Коломийського виконано цілий комплекс робіт для підвищення безпеки руху. Аби пішоходам було безпечніше переходити дороги, влаштували 4 антикишені на пішохідних переходах, які звужують проїжджу частину.

Також з’явилось 2 підвищені переходи, поєднаних із антикишенями. На виїзді з однієї із прибудинкових територій облаштували дорожню шикану, а на перехрестях встановили антипаркувальні стовпці.

Улаштування «дорожніх клумб» підвищує безпеку на перехрестях для учасників руху. Це — загальноєвропейська практика. Тож наступного року «Київавтодор» планує створити нові кільцеві розв’язки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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