У Києві облаштовано 10 нових кільцевих розв’язок протягом 2022 року — Finance.ua
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У Києві облаштовано 10 нових кільцевих розв’язок протягом 2022 року

Казна та Політика
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У Києві облаштовано 10 нових кільцевих розв’язок протягом 2022 року
У Києві облаштовано 10 нових кільцевих розв’язок протягом 2022 року, Фото: «Київавтодор»
Дорожники облаштували у столиці 10 нових кільцевих розв’язок малого радіусу протягом 2022 року.
Про це повідомляє КК «Київавтодор».
Зокрема, такий тип перехресть з’явився:
  • на перетині вулиць Кудряшова, Генерала Шаповала і Людмили Проценко;
  • на перетині вулиць Оленівської і Турівської;
  • на перетині вулиці Зодчих із дублером Кільцевої дороги (вулиця Зодчих);
  • на перетині вулиць Вербової та Генерала Гадзюка;
  • на перетині вулиці Кіото з виїздом на проспект Броварський;
  • на перетині вулиці Кудрявської, Нестерівського провулку й Кудрявського узвозу та інших перехрестях.
Окрім того, цьогоріч під час оновлення провулку Коломийського виконано цілий комплекс робіт для підвищення безпеки руху. Аби пішоходам було безпечніше переходити дороги, влаштували 4 антикишені на пішохідних переходах, які звужують проїжджу частину.
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Також з’явилось 2 підвищені переходи, поєднаних із антикишенями. На виїзді з однієї із прибудинкових територій облаштували дорожню шикану, а на перехрестях встановили антипаркувальні стовпці.
Улаштування «дорожніх клумб» підвищує безпеку на перехрестях для учасників руху. Це — загальноєвропейська практика. Тож наступного року «Київавтодор» планує створити нові кільцеві розв’язки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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