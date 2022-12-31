У Києві облаштовано 10 нових кільцевих розв’язок протягом 2022 року — Finance.ua

У Києві облаштовано 10 нових кільцевих розв’язок протягом 2022 року
Дорожники облаштували у столиці 10 нових кільцевих розв’язок малого радіусу протягом 2022 року.
Про це повідомляє КК «Київавтодор».
Зокрема, такий тип перехресть з’явився:
- на перетині вулиць Кудряшова, Генерала Шаповала і Людмили Проценко;
- на перетині вулиць Оленівської і Турівської;
- на перетині вулиці Зодчих із дублером Кільцевої дороги (вулиця Зодчих);
- на перетині вулиць Вербової та Генерала Гадзюка;
- на перетині вулиці Кіото з виїздом на проспект Броварський;
- на перетині вулиці Кудрявської, Нестерівського провулку й Кудрявського узвозу та інших перехрестях.
Окрім того, цьогоріч під час оновлення провулку Коломийського виконано цілий комплекс робіт для підвищення безпеки руху. Аби пішоходам було безпечніше переходити дороги, влаштували 4 антикишені на пішохідних переходах, які звужують проїжджу частину.
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Також з’явилось 2 підвищені переходи, поєднаних із антикишенями. На виїзді з однієї із прибудинкових територій облаштували дорожню шикану, а на перехрестях встановили антипаркувальні стовпці.
Улаштування «дорожніх клумб» підвищує безпеку на перехрестях для учасників руху. Це — загальноєвропейська практика. Тож наступного року «Київавтодор» планує створити нові кільцеві розв’язки.
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