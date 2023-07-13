У Києві можуть продовжити роботу кафе, барів і ресторанів — Кличко
Національна ресторанна асоціація України звернулася до Ради оборони міста Києва з проханням розглянути питання про подовження часу роботи суб'єктів господарювання столиці, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.
«Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, економіка повинна отримувати податки, а люди — мати роботу. Міська влада розгляне це питання виважено. Відбудеться зустріч із підприємцями для обговорення всіх аспектів. А після цього питання розгляне Рада оборони столиці», — завив Кличко.
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Підприємці зазначають, що подовження роботи закладів на одну годину — до 23:00, сприятиме поліпшенню економічної ситуації в місті, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що розуміє, що бізнес повинен працювати, економіка повинна отримувати податки, а люди — мати роботу.
Прохання про продовження роботи закладів громадського харчування підписало 80 рестораторів і власників мереж.
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