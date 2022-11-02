У Києві можливі екстрені відключення світла поза графіками: в яких районах — Finance.ua
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У Києві можливі екстрені відключення світла поза графіками: в яких районах

Енергетика
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У Києві можливі екстрені відключення світла поза графіками: в яких районах
У Києві можливі екстрені відключення світла поза графіками: в яких районах
У деяких районах Києва спостерігається перевантаження електромереж. Через це можливе застосування екстрених відключень електроенергії поза графіками.
Про це заявили у ДТЕК.
Як зазначається, через атаку росії спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці.
«Тому можливі застосування екстрених відключеннь світла поза графіками стабілізаційних відключень. Вони необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні. Енергетики докладаються всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня», — сказано в повідомленні.
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Нагадаємо, у середу, 2 листопада, з 6 години ранку введено в дію графіки погодинних відключень електроенергії.
Також диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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