У Києві метро працює безкоштовно для пасажирів — Finance.ua

У Києві метро працює безкоштовно для пасажирів

Вчора 16:13 — Особисті фінанси

Київський метрополітен з 21 квітня відновив роботу повноцінно по всіх трьох лініях. На сьогодні метрополітен працює безкоштовно для пасажирів, середній інтервал між потягами становить 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують працювати як укриття.

Про це розповіла заступниця начальника метрополітену Наталія Макогон.

"Зараз ми інтенсивно переходимо на транспортну функцію, тому для того, щоб одночасно виконувати і транспортну, і функцію укриття цивільного населення, на станціях визначені місця, де люди можуть перебувати у разі необхідності й одночасно не заважати повноцінному руху поїздів, не створюючи ситуацій, які можуть бути потенційно небезпечними та призвести до травм",— зазначила Макогон.

Поїзди курсують без зупинок на станціях «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Кловська», «Дніпро» і «Гідропарк».

Працюють пересадочні вузли зі станції «Театральна» на «Золоті ворота» і зі станції «Льва Толстого» на «Палац спорту». Пересадочний вузол з «Хрещатика»" на «Майдан Незалежності» поки що не функціонує.

Макогон також розповіла, що зараз люди вільно й безоплатно проходять на станції.

«Є багато питань про те, коли з’явиться оплата, але це в компетенції міста. Наша інфраструктура метрополітену готова до роботи в будь-яких режимах. Залежно від рішення міста, в майбутньому оплата буде зніматися, як це й було раніше», — підсумувала заступниця начальника метрополітену.

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