У Києві комендантська година триватиме щоночі з 20:00 до 7:00 — Finance.ua
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У Києві комендантська година триватиме щоночі з 20:00 до 7:00

Вчора 17:39Особисті фінанси
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У Києві комендантська година тепер щоночі триватиме з 20:00 до 7:00. До цього у столиці тривала посилена комендантська година з вечора 21 березня до ранку 23 березня.
Про це повідомляє КМДА.
Громадський транспорт, магазини, аптеки та інші заклади можуть працювати вдень з 8:00 до 19:00.
Під час комендантської години містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками. Також виходити з дому можна для того, щоб дійти до укриття. Усіх інших цивільних без перепусток вважатимуть членами диверсійно-розвідувальних груп.
Усіх мешканців закликають у разі сигналу тривоги іти до укриття.
На території Київської області комендантська година теж триватиме з 20:00 до 7:00. У Київській ОВА вказують, що таку тривалість погодили з 23 до 24 березня.
За матеріалами: Finance.UA
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