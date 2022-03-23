У Києві комендантська година триватиме щоночі з 20:00 до 7:00 — Finance.ua

У Києві комендантська година триватиме щоночі з 20:00 до 7:00

Вчора 17:39 — Особисті фінанси

У Києві комендантська година тепер щоночі триватиме з 20:00 до 7:00. До цього у столиці тривала посилена комендантська година з вечора 21 березня до ранку 23 березня.

Про це повідомляє КМДА.

Громадський транспорт, магазини, аптеки та інші заклади можуть працювати вдень з 8:00 до 19:00.

Під час комендантської години містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками. Також виходити з дому можна для того, щоб дійти до укриття. Усіх інших цивільних без перепусток вважатимуть членами диверсійно-розвідувальних груп.

Усіх мешканців закликають у разі сигналу тривоги іти до укриття.

На території Київської області комендантська година теж комендантська година теж триватиме з 20:00 до 7:00. У Київській ОВА вказують, що таку тривалість погодили з 23 до 24 березня.

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