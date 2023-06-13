У Києві хочуть звести футуристичну зупинку-укриття (фото) — Finance.ua

У Києві хочуть звести футуристичну зупинку-укриття (фото)
Українська архітектурна студія показала проєкт зупинки-укриття, яку можна збудувати за допомогою 3D-друку.
Така технологія дасть змогу дуже швидко виготовляти й масштабувати зразки на всю територію країни, зазначають фахівці.
«Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків. А футуристичний інноваційний дизайн зупинки впишеться у будь-який міський ландшафт», — розповіли архітектори.
У студії пишуть, що перша така зупинка-укриття має незабаром з’явитися в Києві.
Якщо проєкт підтримає місцева влада, громади та інші партнери, його масштабують.
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