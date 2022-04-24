У Києві до інтернету під'єднали 815 укриттів — Finance.ua
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У Києві до інтернету під'єднали 815 укриттів

Вчора 07:25Технології&Авто
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У столиці України місті Києві до всесвітньої мережі Інтернет під’єднали 815 укриттів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації з інформаційних технологій Петро Оленич.
«815 укриттів у Києві підключено до інтернету. Провайдери, інженери, монтажники — це справжні невидимі герої Києва та України», — написав Оленич.
Нагадаємо, на початку березня міська влада Києва звернулася до інтернет-провайдерів із пропозицією організувати підключення бомбосховищ до Wi-Fi.
За матеріалами: Діло
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