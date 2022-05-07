У Києві чоловік ошукав волонтерів на майже пів мільйона гривень — Finance.ua
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У Києві чоловік ошукав волонтерів на майже пів мільйона гривень

Вчора 18:39Кримінал
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Столичні правоохоронці оголосили підозру громадянину, який протягом березня-квітня 2022 року заволодів майном та коштами волонтерів під приводом постачання військового спорядження для потреб військовослужбовців Збройних сил України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний запропонував волонтеру свої послуги з перевезення військового екіпірування з Києва до Чернігова, хоча насправді таких намірів не мав. Волонтер довірився чоловікові та передав йому військове спорядження: 40 бронежилетів, 15 рацій і 4 коробки кровозупинних медичних засобів на загальну суму майже 12,3 тисячі євро (392 тисячі гривень).
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Усе це екіпірування волонтер придбав для ЗСУ за власні кошти й мав намір передати до Чернігівської військової обласної адміністрації, щоб там його розподілили за потребами військовослужбовців.
З отриманим військовим екіпіруванням громадянин зник. Відтак він продав його, а вторговані кошти привласнив.
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Також правоохоронці встановили, що впродовж березня-квітня підозрюваний входив у довіру до інших волонтерських організацій столиці: він переконував їх, що має змогу поставити з-за кордону військове спорядження (зокрема дрони), і в такий спосіб крав їхні кошти. Загалом за цей період чоловік ошукав волонтерів столиці майже на пів мільйона гривень.

Яким може бути покарання?

За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили речові докази. Справу відкрили за ч. 2, 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід, прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.
За матеріалами: hromadske.tv
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