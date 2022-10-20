У Києві через відключення електрики замість тролейбусів курсуватимуть автобуси — Finance.ua

У Києві через відключення електрики замість тролейбусів курсуватимуть автобуси Вчора 10:46 — Казна та Політика

У Києві через відключення електрики замість тролейбусів курсуватимуть автобуси

У четверг, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту:

№ 6 «Мінський масив (Діагностичний центр) — Майдан Незалежності»;

№ 7 «вул. Чорнобильська — ст. м. «Площа Льва Толстого»;

№ 14 «Ботанічний сад — Залізничний вокзал»;

№ 16 «вул. Туполєва — Майдан Незалежності»;

№ 18 «Майдан Незалежності — вул. Сошенка»;

№ 23 «вул. Туполєва — Лук’янівська площа»;

№ 24 «вул. Північна — просп. Свободи»;

№ 26 «просп. Свободи — ст. м. «Нивки»;

№ 27 «ст. м. Почайна — зал. ст. «Київ-Волинський»;

№ 28 «ст. м. «Лук’янівська — просп. Свободи»;

№ 29Д «Дарницька площа — зал. станція «Зеніт»;

№ 31 «вул. Милославська — ст. м. «Лук’янівська»;

№ 32 «вул. Північна — вул. Сошенка»;

№ 33 «Мінський масив — Залізничний вокзал «Південний»;

№ 34 «вул. Північна — ст. м. «Почайна»;

№ 37 «вул. Милославська — ст. м. «Лісова»;

№ 42 «вул. Дегтярівська — ст. м. «Либідська»;

№ 43 «Кібцентр — Дарницька площа»;

№ 47 «вул. Милославська — ст. м. «Мінська»;

№ 50К «вул. Милославська — Дарницька площа»;

№ 50 «вул. Милославська — ст. м. «Либідська».

Нагадаємо, у Києві почалися відключення електроенергії для уникнення аварій. Відключення триватиме для кожного клієнта до 4 годин, але може повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин — якщо Укренерго не скасує стабілізаційних відключень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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