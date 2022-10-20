У Києві через відключення електрики замість тролейбусів курсуватимуть автобуси — Finance.ua

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У Києві через відключення електрики замість тролейбусів курсуватимуть автобуси

Казна та Політика
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У Києві через відключення електрики замість тролейбусів курсуватимуть автобуси
У Києві через відключення електрики замість тролейбусів курсуватимуть автобуси
У четверг, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту:
  • № 6 «Мінський масив (Діагностичний центр) — Майдан Незалежності»;
  • № 7 «вул. Чорнобильська — ст. м. «Площа Льва Толстого»;
  • № 14 «Ботанічний сад — Залізничний вокзал»;
  • № 16 «вул. Туполєва — Майдан Незалежності»;
  • № 18 «Майдан Незалежності — вул. Сошенка»;
  • № 23 «вул. Туполєва — Лук’янівська площа»;
  • № 24 «вул. Північна — просп. Свободи»;
  • № 26 «просп. Свободи — ст. м. «Нивки»;
  • № 27 «ст. м. Почайна — зал. ст. «Київ-Волинський»;
  • № 28 «ст. м. «Лук’янівська — просп. Свободи»;
  • № 29Д «Дарницька площа — зал. станція «Зеніт»;
  • № 31 «вул. Милославська — ст. м. «Лук’янівська»;
  • № 32 «вул. Північна — вул. Сошенка»;
  • № 33 «Мінський масив — Залізничний вокзал «Південний»;
  • № 34 «вул. Північна — ст. м. «Почайна»;
  • № 37 «вул. Милославська — ст. м. «Лісова»;
  • № 42 «вул. Дегтярівська — ст. м. «Либідська»;
  • № 43 «Кібцентр — Дарницька площа»;
  • № 47 «вул. Милославська — ст. м. «Мінська»;
  • № 50К «вул. Милославська — Дарницька площа»;
  • № 50 «вул. Милославська — ст. м. «Либідська».
Нагадаємо, у Києві почалися відключення електроенергії для уникнення аварій. Відключення триватиме для кожного клієнта до 4 годин, але може повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин — якщо Укренерго не скасує стабілізаційних відключень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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