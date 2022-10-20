У Києві через відключення електрики замість тролейбусів курсуватимуть автобуси — Finance.ua

У Києві через відключення електрики замість тролейбусів курсуватимуть автобуси
У четверг, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту:
- № 6 «Мінський масив (Діагностичний центр) — Майдан Незалежності»;
- № 7 «вул. Чорнобильська — ст. м. «Площа Льва Толстого»;
- № 14 «Ботанічний сад — Залізничний вокзал»;
- № 16 «вул. Туполєва — Майдан Незалежності»;
- № 18 «Майдан Незалежності — вул. Сошенка»;
- № 23 «вул. Туполєва — Лук’янівська площа»;
- № 24 «вул. Північна — просп. Свободи»;
- № 26 «просп. Свободи — ст. м. «Нивки»;
- № 27 «ст. м. Почайна — зал. ст. «Київ-Волинський»;
- № 28 «ст. м. «Лук’янівська — просп. Свободи»;
- № 29Д «Дарницька площа — зал. станція «Зеніт»;
- № 31 «вул. Милославська — ст. м. «Лук’янівська»;
- № 32 «вул. Північна — вул. Сошенка»;
- № 33 «Мінський масив — Залізничний вокзал «Південний»;
- № 34 «вул. Північна — ст. м. «Почайна»;
- № 37 «вул. Милославська — ст. м. «Лісова»;
- № 42 «вул. Дегтярівська — ст. м. «Либідська»;
- № 43 «Кібцентр — Дарницька площа»;
- № 47 «вул. Милославська — ст. м. «Мінська»;
- № 50К «вул. Милославська — Дарницька площа»;
- № 50 «вул. Милославська — ст. м. «Либідська».
Нагадаємо, у Києві почалися відключення електроенергії для уникнення аварій. Відключення триватиме для кожного клієнта до 4 годин, але може повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин — якщо Укренерго не скасує стабілізаційних відключень.
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