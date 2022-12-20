У Києві через складну ситуацію з електрикою без тепла можуть бути 144 будинки — Finance.ua

У Києві через складну ситуацію з електрикою без тепла можуть бути 144 будинки
У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значними пошкодженнями енергетичної інфраструктури «Укренерго» застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, в результаті цього перебої з теплопостачанеям можуть виникнути в 144 житлових будинках міста. Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі.
Найближчі до будинків, де можуть бути проблеми з теплом, пункти обігріву розташовані за адресами:
Дарницький район
- Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул. Євгена Харченка 23Б;
- Навчально-науковий Інститут N3 Національної Академії Внутрішніх Справ, вул. Колекторна, 4 (намет).
Святошинський район
- Територіальний центр, вул. Жмеринська, 22а;
- Середня загальноосвітня школа № 215, вул. Жмеринська, 20;
- Середня загальноосвітня школа № 253, вул. Жмеринська, 34;
- Спеціалізована школа № 76 вул. Жмеринська, 8.
Шевченківський район
- Школа № 82, вул. Шпака, 4;
- Заклад дошкільної освіти № 488, вул. Капніст, 10;
- Школа № 102, вул. Шулявська 10-12;
- Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А.
Солом’янський район
- Школа № 69, вул. Донецька, 25;
- Школа № 64, вул. Ушинського, 32;
- Школа № 43, вул. Преображенська, 17;
- Ліцей № 144, просп. Лобановського, 6.
Окрім існуючих, додаткові пункти обігріву будуть за адресами:
- вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет);
- на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.
«Загалом, зазначу, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово. Кияни, в разі потреби, можуть до них звертатися», — додав Кличко.
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