У Києві через складну ситуацію з електрикою без тепла можуть бути 144 будинки — Finance.ua

У Києві через складну ситуацію з електрикою без тепла можуть бути 144 будинки Сьогодні 11:46 — Казна та Політика

У Києві через складну ситуацію з електрикою без тепла можуть бути 144 будинки

У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значними пошкодженнями енергетичної інфраструктури «Укренерго» застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, в результаті цього перебої з теплопостачанеям можуть виникнути в 144 житлових будинках міста. Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі.

Найближчі до будинків, де можуть бути проблеми з теплом, пункти обігріву розташовані за адресами:

Дарницький район

Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул. Євгена Харченка 23Б;

Навчально-науковий Інститут N3 Національної Академії Внутрішніх Справ, вул. Колекторна, 4 (намет).

Святошинський район

Територіальний центр, вул. Жмеринська, 22а;

Середня загальноосвітня школа № 215, вул. Жмеринська, 20;

Середня загальноосвітня школа № 253, вул. Жмеринська, 34;

Спеціалізована школа № 76 вул. Жмеринська, 8.

Шевченківський район

Школа № 82, вул. Шпака, 4;

Заклад дошкільної освіти № 488, вул. Капніст, 10;

Школа № 102, вул. Шулявська 10-12;

Фаховий коледж «Універсум», пров. Політехнічний, 3-А.

Солом’янський район

Школа № 69, вул. Донецька, 25;

Школа № 64, вул. Ушинського, 32;

Школа № 43, вул. Преображенська, 17;

Ліцей № 144, просп. Лобановського, 6.

Окрім існуючих, додаткові пункти обігріву будуть за адресами:

вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет);

на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.

«Загалом, зазначу, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово. Кияни, в разі потреби, можуть до них звертатися», — додав Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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