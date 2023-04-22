У Києві цьогоріч облаштують близько 40 кільцевих розв’язок — Finance.ua

У Києві цьогоріч облаштують близько 40 кільцевих розв’язок
У більшості районів столиці розпочали облаштовувати кільцеві розв’язки на перехрестях, загалом цього року планують облаштувати близько 40 нових кільцевих розв’язок для підвищення безпеки руху.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«Роботи тривають на перехресті вулиць Бекешкіної та Вільде. Там уже влаштовано центральний острівець та острівець безпеки. Роботи на цьому перехресті закінчаться 25 квітня», — ідеться у повідомленні.
На фінальному етапі — облаштування кільцевої розв’язки на перетині вулиць Жаботинського, Корчака та Меїр. На перехресті залишилось нанести нову дорожню розмітку та виконати озеленення клумби.
У Дарницькому районі кільцеву розв’язку облаштовують на Т-подібному перехресті вулиць Чавдар та Гмирі. Дорожню клумбу планують закінчити до 5 травня.
Загалом цього року планують облаштувати близько 40 нових кільцевих розв’язок у всьому місті.
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