У Китаї зробили заяву з приводу продовження «зернової угоди» — Finance.ua
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У Китаї зробили заяву з приводу продовження «зернової угоди»

Казна та Політика
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У Китаї зробили заяву з приводу продовження «зернової угоди»
У Китаї зробили заяву з приводу продовження «зернової угоди»
У Китаї підтримують «збалансовану та повністю реалізовану» зернову ініціативу та готові вести переговори з усіма сторонами для забезпечення продовольчої безпеки.
Про це повідомляє інформагентство Anadolu з посиланням на заяву речниці МЗС КНР Мао Нін у китайських ЗМІ.
«Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива й надалі буде збалансованою та повністю реалізованою», — сказала Мао Нін.
Вона також зазначила, що Китай висунув свої ініціативи щодо міжнародного співробітництва в галузі продовольчої безпеки.
«Китайська сторона готова посилити комунікацію та співпрацю з усіма сторонами для сприяння більшому міжнародному консенсусу та забезпечення глобальної продовольчої безпеки», — сказала Мао.

Зернова угода. Що відомо

Рік тому, 22 липня було підписано угоду про розблокування українських портів та вивезення українського зерна. росія кілька разів погрожувала вийти з угоди і врешті-решт 17 липня оголосила, що виходить з ініціативи і не планує відновювати переговори з цього питання.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про бажання продовжити дію угоди і планує обговорити це питання на зустрічі з президентом рф.
Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи вихід росії із зернової угоди, запропонував Туреччині та ООН продовжити дію ініціативи з доставки українського збіжжя в інші країни світу без країни-окупанта.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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