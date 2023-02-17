У Китаї запустять SIM-картки на базі блокчейну — Finance.ua

У Китаї запустять SIM-картки на базі блокчейну Сьогодні 01:48 — Технології&Авто

У Китаї запустять SIM-картки на базі блокчейну

Другий за величиною державний оператор бездротового зв’язку в Китаї China Telecom та проект Conflux Network, який фінансує влада Шанхаю, оголосили про запуск пілотної програми BSIM у до кінця цього року.

China Telecom та Conflux Network уклали партнерство, в рамках якого будуть розроблені та випущені SIM-картки з підтримкою технології блокчейн.

За словами розробників Conflux, проект BSIM стане найбільшим апаратним блокчейн-продуктом у світі, що об’єднує величезну кількість користувачів та додатків. Карта BSIM зберігатиме відкриті та закриті ключі користувача та керуватиме ними, а також дозволить безпечно використовувати цифрові підписи, не розкриваючи їх. Вона дасть можливість проводити платіжні транзакції, передавати NFT, користуватися децентралізованими додатками та отримати доступ до метавсесвітів.

На тлі повідомлення про партнерство Conflux із China Telecom нативний токен криптопроекту CFX за добу зріс більш ніж на 42%. За даними CoinGecko, наразі токен торгується на рівні $ 0.07. Ринкова капіталізація CFX становить $ 154 млн, а добовий обсяг торгів — $ 104 млн.

Conflux Network — це високопродуктивний блокчейн першого рівня. Проект був створений як конкурент Ethereum та отримав підтримку державних структур Китаю. У фінансуванні Conflux брала участь влада Шанхаю, а також великі приватні інвестори, включаючи Sequoia China, Huobi Group, Shunwei Capital та Rong360.

noworries За матеріалами:

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