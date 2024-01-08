У Китаї запрацював надпровідний квантовий комп’ютер третього покоління — Finance.ua
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У Китаї запрацював надпровідний квантовий комп’ютер третього покоління

Технології&Авто
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У Китаї запрацював надпровідний квантовий комп’ютер третього покоління
У Китаї запрацював надпровідний квантовий комп’ютер третього покоління
У Китаї розпочав роботу надпровідний квантовий комп’ютер третього покоління «Origin Wukong».
Про це повідомляє CGTN.
Кубіт (квантовий біт) — це дворівнева квантовомеханічна система, наприклад, поляризація окремого фотона, яка може бути вертикальною або горизонтальною.
Цей квантовий комп’ютер оснащений 72-кубітним надпровідним квантовим чипом під назвою «чип Wukong», який наразі є найдосконалішим застосовним квантовим комп’ютером у Китаї.
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Чип має загалом 198 кубітів, включаючи 72 кубітів та 126 з'єднувачів.
Керівник дослідницької групи надпровідного квантового комп’ютера третього покоління Го Гопін, заявив, що, хоча Китай досяг певного прогресу в цій галузі, очевидно, що існує ще чимала прогалина порівняно з іншими провідними світовими гравцями квантового обчислення.
Зазначається, що перше і друге покоління «Origin Wukong» вже доставлено користувачам у Китаї.
За матеріалами:
Укрінформ
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