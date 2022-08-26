У Китаї використовуватимуть національну криптовалюту для оплати проїзду — Finance.ua
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У Китаї використовуватимуть національну криптовалюту для оплати проїзду

Фінтех і Картки
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У Китаї використовуватимуть національну криптовалюту для оплати проїзду
У Китаї використовуватимуть національну криптовалюту для оплати проїзду
Уряд Китаю розпочав втілення планів з розширення використання національної криптовалюти — CBDC вже використовують для оплати проїзду в громадському транспорті.
Як стало відомо, днями розпочався другий раунд пілотної програми з тестування цифрового юаня. Відтепер мешканці Гуаньчжоу зможуть платити у CBDC за проїзд на десятьох маршрутах.
Щоб скористатися новою послугою, жителям міста необхідно встановити додаток e-CNY, поповнити рахунок та відсканувати QR-код у автобусі.
Очевидно, в уряді Китаю звернули увагу на популярність цифрового юаня серед населення. Так, за даними Центрального банку, станом на 31 травня 2022 року китайці здійснили понад 264 мільйони транзакцій у цифрових юанях, загальний обсяг яких перевищив 83 мільярди юанів (приблизно $12,3 мільярди). Також нещодавно директор департаменту грошово-кредитної політики Центрального банку Цзоу Лань наголосив, що у Китаї готові до масштабування використання цифрового юаня.
Цікаво, що поки у Китаї розширюють сфери використання CBDC, у Японії оголосили про відмову від планів зі створення власної криптовалюти. Як заявили в Центральному банку Японії, криптовалюти не є пріоритетною сферою розвитку внутрішньої та зовнішньої економіки держави.
За матеріалами:
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